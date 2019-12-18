Нові докази у справі Шеремета: розмови Антоненка про міну та відео вилучення

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поліція опублікувала нові докази щодо підозрюваного Андрія Антоненка.

В офісному приміщенні, розміщеному на першому поверсі будинку, де мешкав Андрій Антоненко разом із дружиною та її братом вилучено боєприпас, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці отримали інформацію про те, що підозрюваний попросив забрати із шафи пакунок.

"Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі із проханням забрати пакунок у шафі, о 15:12 написав пост у соціальній мережі про своє затримання, а о 15:14 зателефонував родичу, щоби впевнитися, чи він забрав річ із квартири", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що 13 грудня слідчі провели невідкладні слідчі дії. У результаті під час обшуку в офісі, що розміщений на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50. Очевидці у своїх поясненнях вказали, що сусід із третього поверху (брат дружини Антоненка, який проживає спільно із ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Вказаний предмет був захований у купюроприймач терміналу.

За даними поліції, перед обшуком Андрій Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Нині призначена комплексна експертиза, у тому числі молекулярна.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.