Вбивство Шеремета: адвокати Кузьменко і Антоненка подали апеляції

Адвокат підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка Костянтин Татарченко подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний Печерським райсудом його підзахисному.

Про це Татарченко повідомив у Facebook.

“Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована”, - написав Татарченко.

У свою чергу, адвокат іншої підозрюваної у справі Юлії Кузьменко Владислав Добош також виклав сканкопію поданої ним апеляційної скарги на запобіжний захід Кузьменко у Facebook.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.