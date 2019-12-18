Вбивство Шеремета: адвокати Кузьменко і Антоненка подали апеляції

Вбивство Шеремета: адвокати Кузьменко і Антоненка подали апеляції

Укрінформ
Адвокат підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка Костянтин Татарченко подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний Печерським райсудом його підзахисному.

Про це Татарченко повідомив у Facebook.

“Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про арешт Антоненка Андрія Riffmaster зареєстрована”, - написав Татарченко.

У свою чергу, адвокат іншої підозрюваної у справі Юлії Кузьменко Владислав Добош також виклав сканкопію поданої ним апеляційної скарги на запобіжний захід Кузьменко у Facebook.

Читайте також: Вбивство Шеремета: адвокат пояснив, чому Антоненко відмовився надавати свідчення

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-