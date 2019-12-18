Вбивство Шеремета: адвокат пояснив, чому Антоненко відмовився давати показання

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета ветеран АТО Андрій Антоненко (Ріфмастер) напередодні відмовився давати показання слідчому.

Про це повідомив один з адвокатів Антоненка Віталій Галенченко у Facebook.

"Слідчий вчора намагався допитати Андрія, але він вимушений був скористатись правом, передбаченим ст. 63 Конституції України (тобто відмовитись давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів)", - зазначив Галенченко.

За його словами, цей крок був зумовлений тим, що його підзахисного "вищі керівники поліції, міністр МВС, генеральний прокурор, а також особисто Президент України в один голос, фактично, назвали злочинцем", тому захист припускає, що з боку слідчих буде "певна упередженість".

"Андрій надалі буде давати показання, але лише коли переконається в неупередженості слідства. Наразі, з урахуванням наявних в справі матеріалів та гучних заяв в ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.