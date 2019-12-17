Справа Шеремета: заяви про суперечливі висновки експертиз не відповідають дійсності - поліція

Інформація про невідповідність експертиз у справі убивства Павла Шеремета не відповідає дійсності.

Така заява опублікована на сайті Національної поліції, передає Укрінформ.

"Відомості про ймовірну суперечливість результатів деяких експертиз з’явилися напередодні у ЗМІ. У свою чергу слідство наголошує на недопущенні викривлення та поширення недостовірних даних в інформпросторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерт із Британії Іван Бірч ще до призначення експертизи визначав, чи придатне для дослідження відео, вилучене із камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета. Для проведення цього аналізу йому надали обмежений фрагмент відео. Проглянувши його, Бірч попередньо припустив, що всі зображені жінки на відео можуть бути однією і тією ж особою, запевняють у поліції.

"Однак коли слідчі отримали достатню кількість відеозаписів із кількох камер, на яких були зафіксовані ймовірні організатори та виконавці злочину, призначили необхідні експертизи. Проводили їх фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча. У цих офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки. Ці результати досліджень долучені до матеріалів кримінального провадження та стали частиною доказової бази", - вказують у НПУ.

У відомстві закликали не викривляти озвучену раніше офіційну інформацію щодо розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.