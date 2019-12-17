Стороні захисту надали матеріали слідства у справі Шеремета - поліція
Про це повідомляє головне слідче управління Національної поліції України.
“Сьогодні, 17 грудня, слідчі Нацполіції зустрілися з представником осіб, які є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства Павла Шеремета. Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні.
Слідство триває.
Як повідомляв Укрінформ, адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош прийшов до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. На його підтримку під будівлею МВС зібралися близько 50 осіб.
Раніше 17 грудня Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.
12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.
Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля