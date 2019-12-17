Стороні захисту надали матеріали слідства у справі Шеремета - поліція

Представнику сторони захисту у справі вбивства журналіста Павла Шеремета були надані для ознайомлення всі матеріали, розголошення яких не суперечить чинному законодавству.

Про це повідомляє головне слідче управління Національної поліції України.

“Сьогодні, 17 грудня, слідчі Нацполіції зустрілися з представником осіб, які є фігурантами кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства Павла Шеремета. Слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування. Зокрема, йдеться і про заходи безпеки щодо певних осіб, які застосовувалися у цьому кримінальному провадженні. Ці дані не підлягають розголошенню у рамках проведення досудового розслідування”, - йдеться у повідомленні.

Слідство триває.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош прийшов до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. На його підтримку під будівлею МВС зібралися близько 50 осіб.

Раніше 17 грудня Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля