“Страшний сон”: адвокат Кузьменко розповів про стан підзахисної

Адвокат підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош заявляє, що його підзахисна наразі у пригніченому стані.

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вона знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання на Подолі, мене до неї допускають. Вона абсолютно не володіє інформацією, не знає, що відбувається навкруги. Вона не бачила цих брифінгів і "Свобод слова", не знає, що діється в інформаційному середовищі. Вона пригнічена, їй здається, що вона спить і це страшний сон", - сказав Добош.

Він уточнив, що якщо 17 грудня йому не нададуть необхідну інформацію, то оскаржуватиме це в суді.

Добош уточнив, що він та адвокати Кузьменко спілкуються з адвокатами іншого підозрюваного у цій справі - Андрія Антоненка ("Ріфмастера").

Також, за його словами, у вівторок він планує зустрітися із захисниками ще однієї підозрюваної у справі, Яни Дугарь.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош прийшов до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. На його підтримку під будівлею МВС зібралися близько 50 осіб.

Раніше 17 грудня Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля