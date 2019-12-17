Вбивство Шеремета: адвокат Кузьменко вимагає доступу до матеріалів справи

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош прийшов до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я хочу (ознайомитися - ред.) з отими всіма матеріалами, отримати повні відео, на які посилалися, всіх експертиз оригінали побачити, процесуальні документи, тощо", - сказав Добош у коментарі журналістам.

Він пояснив, що хоче ознайомитися з матеріалами, які заявляв, зокрема, і з протоколами допитів, бо, можливо, "хтось дав брехливі й неправдиві докази".

"Якщо є беззаперечні докази - відкривайте, чого хвилюватися?", - уточнив адвокат.

Він сказав, що, наприклад, якщо йдеться про особи свідків, то із міркувань безпеки можна було б заборонити йому розповсюджувати цю інформацію, але вона йому потрібна, щоб належним чином робити свою роботу. Також він зазначив, що у середу спливає термін для подачі апеляції.

"Я хочу подавати її грунтовно, з доказами, посиланнями (на докази та документи - ред.) і спростуваннями", - зазначив Добош.

Наразі він зайшов у будівлю МВС, щоб спробувати отримати доступ до матеріалів справи.

На його підтримку тут зібралося близько 50 осіб.

Як повідомлялося, раніше 17 грудня, адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у мінуванні авто Павла Шеремета, Владислав Добош заявив, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту і Антоненко і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.