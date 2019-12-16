Справа Шеремета: адвокат Кузьменко заявляє, що у нього не приймають клопотання

Адвокат Юлії Кузьменко, яку підозрюють у мінуванні авто Павла Шеремета, Владислав Добош заявляє, що у нього не приймають клопотання про ознайомлення з матеріалами справи через відсутність слідчого, який підписав підозру.

Про це Добош написав у Facebook.

"Виявляється старшого слідчого Бирко Василя Анатолійовича, який підписав підозру, на місці немає і тиждень не буде. Запропонував мені здати клопотання через канцелярію. Ні-ні не прокатить! Особисто слідчому під розпис хочу! В групі є ще вагон слідчих! Визначають кого до мене прислати. Подивлюсь як швидко дадуть матеріали на ознайомлення", - написав адвокат.

Він також зазначив, що "в такій резонансній справі "приходьте завтра" чи потім не прокатить".

Перед цим зранку Добош розмістив на своїй сторінці повідомлення, що спішить до 8-ї години встигнути на на Богомольця, 10 (це адреса МВС - ред.) подати клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство у справі вбивства Шеремета підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.