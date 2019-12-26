Справа Шеремета може мати відчутніші наслідки, аніж "плівки Мельниченка" — Клімкін

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета може мати більш відчутні наслідки для України, можливо, відкладені у часі, аніж "плівки Мельниченка".

Про це дипломат заявив у інтерв'ю виданню "Цензор.Нет".

"По-перше, я дуже переживаю стосовно цієї справи, дуже емоційно. Я вважаю, що ця історія для України може бути набагато більш складною, ніж плівки Мельниченка", - сказав Клімкін.

Він зауважив, що наразі знає замало, і все з відкритих джерел.

"Але як людина, яка починала з фізматшколи, із фізтеху, і провела певний час у державних структурах, я вважаю, що те, як це було зроблено, – це є один з найбільш складних продуманих злочинів взагалі за всю історію незалежної України. І те, що це планували не ті люди, які зараз в цьому звинувачуються, - це 100%. Тобто я не знаю, чи вони брали в цьому участь; це мають з’ясувати люди, які за це відповідають. Але вони 100% не могли вигадати цю мегаскладну логістику. І те, що за цим стоять зовсім інші люди, - це 100%", - переконаний ексміністр.

За словами Клімкіна, у нього замало даних стосовно якоїсь персональної участі у справі про вбивство Шеремета, але йому це реально "дуже болить".

"Нехай слідство йде. Але що це організовано зовсім з іншою метою – це 100%. Більш того, складність цієї операції свідчить про те, що мета може бути відкладена в часі. І що за цим може бути абсолютно інша логіка. Я думаю, що зараз бумеранг чи маятник може вдарити. … Тобто це історія, яка може стати набагато крутішою в плані наслідків, ніж плівки Мельниченка. Бо насправді ж ця справа для нас - одна з найбільш емоційних в принципі. Оскільки там задіяні і ветерани, і волонтери. Це як ДНК українська вже, патріотична, пасіонарна. І той, хто це планував, він точно, я вважаю, мав іншу мету", - вважає дипломат.

Як повідомлялося, 24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

20 грудня стало відомо, що ГПУ оновила групу прокурорів у справі щодо вбивства Шеремета.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

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13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.