Для підриву авто Шеремета використали таку ж речовину, яка була в міні Антоненка - поліція

У підриві автомобіля журналіста Павла Шеремета використовувалася така ж речовина, рештки якої знайшли у вилученій у ветерана АТО Андрія Антоненка міні.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"У підриві автомобіля Павла Шеремета використовувалася аналогічна речовина, рештки якої знайшли у вилученій в Андрія Антоненка міні. Такий висновок зробили слідчі, отримавши результати вибухотехнічної експертизи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження проводили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Уточнюється, що відповідно до висновку експертів, вилучений під час обшуку у підозрюваного речовий доказ є вихолощеною промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50.

За даними поліції, корпус вилученої МОН-50 було виготовлено у 1987 році на заводі "Дунаріт" (партія 36) у місті Русе (Болгарія). Цей корпус МОН-50 був споряджений вибуховою речовиною ПВВ 5-А на "Самарському заводі вибухових речовин" у 1987 році (партія виготовлення корпусу 40).

"У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. Саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета", - уточнюють у поліції.

Наголошується, що на корпусі та всередині досліджуваного предмета експерти також виявили змішані біологічні сліди, тож додатково фахівці встановлюватимуть їх належність.

"Наразі підозрюваний відмовився пояснювати походження та мету зберігання вилученого предмета, посилаючись на норми ст. 63 Конституції України. Окрім того, затриманий відмовляється від проведення слідчих експериментів і надання показань", - зазначається у повідомленні.

Читайте також: ГПУ оновила групу прокурорів у справі Шеремета

Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Кузьменко та Антоненку суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.