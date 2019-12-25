Справа Шеремета: Кузьменко позивається до МВС

Підозрювана у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко подала в суд на Міністерство внутрішніх справ України, третьою особою у позові вказано главу МВС Арсена Авакова.

Про це повідомляє Судова влада України.

Позов "про захист честі, гідності та ділової репутації" поданий в Печерський районний суд міста Києва. Її розглядатиме суддя Сергій Вовк, який 13 грудня виніс ухвалу про застосування до Кузьменко міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.