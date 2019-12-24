Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Кузьменко під вартою

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника, повідомляє Укрінформ.

“Колегія суддів ухвалила: рішення суду першої інстанції залишити без змін”, - оголосив суддя.

Під час засідання адвокат Кузьменко Владислав Добош повідомив, що 19 і 20 липня 2016 року його підзахисна перебувала вдома з сином. Це алібі підтвердив і її колишній чоловік.

Адвокат просив застосувати до Кузьменко запобіжний захід у вигляді особистої поруки. За словами Добоша, його підзахисну готові взяти на поруки 37 людей.

У свою чергу прокурори заявили, що не вважають алібі Кузьменко достатньо обгрутованим і просили залишити її запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без змін.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.