Кузьменко у момент закладення вибухівки в авто Шеремета була вдома з сином — адвокат

Підозрювана у причетності до вбивства Павла Шеремета лікар Юлія Кузьменко у момент закладення вибухівки і підриву автомобіля журналіста була вдома з сином.

Про це заявив її адвокат Владислав Добош під час засідання Апеляційного суду міста Києва, де у вівторок розглядається апеляції на обраний їй запобіжний захід, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами адвоката, 18 липня 2016 року Кузьменко повернулася з Одеської області, де була на відпочинку, до Києва. Вночі вона разом зі своїм колишнім чоловіком поїхала в аеропорт зустрічати сина, який разом з її батьками відпочивав у Туреччині. Літак прибув о 2 годині ночі 19 липня. О 5 годині ранку Кузьменко разом із сином і чоловіком повертається у свою квартиру на вулиці Урлівській у Києві, і вони весь день відпочивають.

“Зранку 20 липня вона перебуває вдома і проводить час з сином, тому що чоловік був на роботі. Це все може підтвердити чоловік”, - сказав адвокат.

Добош закликав колегію суддів допитати на судовому засіданні колишнього чоловіка своєї підзахисної Дмитра Кузьменка, а також головного лікаря ДУ «Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Володимира Жовніра, котрі можуть підтвердити алібі Юлії Кузьменко.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.