Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у понеділок, 23 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Справа Шеремета / Фото: Олена Худякова. Укрінформ
“У задоволенні апеляційної скарги відмовити”, - оголосив суддя.
У ході судового засідання сторона захисту клопотала в суді про обрання Антоненку запобіжного заходу у вигляді поруки народних депутатів.
Водночас прокурори просили суд залишити запобіжний захід без змін.
Як повідомлялося, у причетності до убивства Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.
Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.