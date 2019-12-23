Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив під вартою підозрюваного Антоненка

Апеляційний суд Києва залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту для Андрія Антоненка (Riffmsater), який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у понеділок, 23 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Справа Шеремета / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

“У задоволенні апеляційної скарги відмовити”, - оголосив суддя.

У ході судового засідання сторона захисту клопотала в суді про обрання Антоненку запобіжного заходу у вигляді поруки народних депутатів.

Водночас прокурори просили суд залишити запобіжний захід без змін.

Як повідомлялося, у причетності до убивства Шеремета слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.