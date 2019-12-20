Справа Шеремета: підозрювану Кузьменко конвоювали з Апеляційного суду до СІЗО

В Нацполіції заявляють, що відконвоювали підозрювану у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікаря і волонтера Юлію Кузьменко з Апеляційного суду до ізолятора тимчасовго тримання.

Про це повідомив відділ комунікації поліції м. Києва.

"Підозрювана відмовилася покидати залу суду. Виконуючи рішення суду, правоохоронці створили коридор для того, щоби вивести підозрювану. Під час цього сталася штовханина із громадянами, які перешкоджали правоохоронцям. Представники правоохоронних органів відновили правопорядок та конвоювали затриману до ізолятора тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція виконувала рішення суду, яке було прийнято через те, що на засідання не з'явилися "окремі учасники процесу".

В поліції також заявили, що на цей час конфлікт вичерпано.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня в Апеляційному суді м. Києва мала розглядатися апеляція на запобіжний захід, обраний Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета. Апеляційний суд переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу Кузьменко. Таке рішення було ухвалене через неявку прокурорів.

Адвокат підозрюваної Владислав Добош наполягав на розгляді апеляції саме 20 грудня, він клопотав суд про відтермінування засідання на декілька годин для забезпечення участі прокурорів. Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори.

За словами адвоката, правоохоронці штурмували залу Апеляційного суду Києва і вивели з неї Юлію Кузьменко.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав наступні запобіжні заходи підозрюваним: Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.