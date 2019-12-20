Справа Шеремета: силовики штурмували заблокований суд і вивели Кузьменко

Правоохоронці штурмували залу Апеляційного суду Києва, де мала розглядатися апеляція на запобіжний захід і відтіснили людей, які зібралися на підтримку фігурантки у справі про вбивство Шеремета Юлії Кузьменко.

Відео штурму в Facebook оприлюднив її адвокат Владислав Добош.

У суді сталася штовханина між силовиками і людьми, що зібралися на підтримку Кузьменко. У залі суду пошкоджені меблі. Щонайменше одна людина постраждала, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше через неявку прокурорів у суд, адвокат і група підтримки Кузьменко заблокували залу судових засідань. Вони відмовилися випускати із зали саму Юлію Кузьменко, стверджуючи, що залишатимуться там доти, доки не почнеться розгляд справи.

20 грудня в Апеляційному суді м. Києва мала розглядатися апеляція на запобіжний захід, обраний Юлії Кузьменко, підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета.

Адвокат підозрюваної Владислав Добош наполягав на розгляді апеляції саме 20 грудня, він клопотав суд про відтермінування засідання на декілька годин для забезпечення участі прокурорів.

Як повідомлялося,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб — лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

Суд обрав наступні запобіжні заходи підозрюваним: Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

У п'ятницю Київський апеляційний суд переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу Кузьменко.

Таке рішення було ухвалене через неявку прокурорів.

Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори.