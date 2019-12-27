Суд залишив під вартою ветеранку АТО "Пуму"

Печерський суд Києва продовжив до 24 лютого 2020 року арешт ветерану АТО Інні Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють у причетності до замаху на життя бізнесмена з Івано-Франківської області.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу прессекретар Печерського райсуду Віталій Чергавий.

“Печерський райсуд продовжив Інні Грищенко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 лютого 2020 року”, - сказав він.

Як повідомлялося, подружжя Інни й Владислава Грищенків підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

Також слідство пов’язує Грищенків зі справою убивства Павла Шеремета.

У цій справі проходять п’ятеро осіб: лікар й волонтер Юлія Кузьменко, добровольці АТО Владислав та Інна Грищенки, медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугарь, ветеран АТО Андрій Антоненко (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.

Фото: Громадське