Справа Шеремета: у Києві провели слідчий експеримент з участю Кузьменко

У центрі Києва відбувся слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета - з участю лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до цього злочину.

Про це повідомляє hromadske.

“Експеримент проводили за участю криміналістів, правоохоронців та Юлії Кузьменко. Завдяки цій слідчій дії хотіли перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яку зафіксовано у відеоматеріалах слідчих”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Кузьменко була в тому самому одязі, що й, імовірно, 20 липня 2016 року, коли внаслідок підриву автомобіля в центрі Києва загинув журналіст Павло Шеремет.

Водночас адвокат Юлії Кузьменко повідомив, що клопотатиме про повторне проведення експерименту, оскільки на відео з матеріалів справи видно двох людей. Слідство встановило, що другим, імовірно, був Андрій Антоненко.

Як повідомлялося, 2 січня адвокат Юлії Кузьменко Владислав Добош заявив, що отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту в справі Шеремета за годину до його початку.

“Це притому що вони не дали нам ознайомитися із матеріалами справи, не відкрили відео, по якому мають проводити слідчий експеримент", - додав захисник.

Він також наполягав, що експеримент потрібно проводити о 2.40, оскільки саме такий час указано на відео з камер спостереження.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою підозрювану у причетності до убивства журналіста Павла Шеремета лікаря Юлію Кузьменко.

Фото: hromadske.ua