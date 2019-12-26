Справа Шеремета: адвокат оприлюднив розшифровку розмови про Марусю Звіробій

Адвокат Владислав Добош, який захищає Юлію Кузьменко, підозрювану у причетності до вбивства Павла Шеремета, оприлюднив повний текст її розмови, де згадується Маруся Звіробій.

Текст розшифровки Владислав Добош розмістив у Facebook.

«На брифінгу МВС, а потім і в суді було публічно відкрито розмову Юлії Кузьменко з особою Т, в якій йдеться про Марусю Звіробій, де нібито Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток! А тепер увага, розшифровка розмови з контекстом в якому про це говорилося», - зазначив Добош.

При цьому він наголосив: «І нехай мені хтось скаже, що це не політична справа і не розправа! І де тут Шеремет?! Питання - кому це вигідно?!».

Адвокат уточнив, що у наведених записах «К» - це Кузьменко, «Т» - її співрозмовниця.

Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний суд міста Києва 24 грудня залишив під вартою підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменко.

Владислав Добош повідомив, що 19 і 20 липня 2016 року його підзахисна перебувала вдома з сином. Це алібі підтвердив і її колишній чоловік. Адвокат просив застосувати до Кузьменко запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжні заходи: Яні Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.