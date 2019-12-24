Справа Шеремета: Апеляційний суд розглядає скаргу Кузьменко на арешт

Апеляційний суд міста Києва розпочав розгляд скарги на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко.

У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Справу розглядає колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника.

Попереднє засідання Апеляційного суду у цій справі було перенесене через неявку прокурорів.

Суд розглядає апеляцію Кузьменко/ Фото: Євген Любімов

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.