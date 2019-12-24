Справа Шеремета: Апеляційний суд розглядає скаргу Кузьменко на арешт
У залі суду присутня сама Кузьменко, її адвокат Владислав Добош і прокурори, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Справу розглядає колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника.
Попереднє засідання Апеляційного суду у цій справі було перенесене через неявку прокурорів.Суд розглядає апеляцію Кузьменко/ Фото: Євген Любімов
Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.
У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.
13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.