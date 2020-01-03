Справа Шеремета: Антоненко відмовився від слідчого експерименту без адвокатів

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовився від участі у слідчому експерименті за відсутності своїх адвокатів.

Про це повідомив у Facebook адвокат Масі Найєм.

"Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту без своїх адвокатів. Нагадаю, що один із трьох адвокатів отримав інформацію про проведення експерименту за годину, а інший взагалі не отримав жодних повідомлень станом на 20:00", - написав він.

Найєм зауважив, що саме повідомлення про слідчий експеримент було надіслано не за три доби, як це мало би бути згідно з чинним законодавством.

"За нашою інформацією, слідчі намагались залучити адвоката з Центру безоплатної допомоги. Це порушення ст. 49 КПК, а також ст. 53 КПК. У ст. 49 вказані випадки, коли слідчий і прокурор можуть залучити захисника з центру. Андрій не підпадає під жодну з них - у нього вже є три адвокати", - зазначив захисник.

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Крім того, як зауважив Найєм, проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, "за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного".

Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 січня у центрі Києва відбувся слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета - за участю лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до цього злочину.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - тримання під вартою без визначення застави.

24 грудня Апеляційний суд міста Києва залишив Юлію Кузьменко під вартою.