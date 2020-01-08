Антоненко заявляє, що погодився на всі слідчі дії у справі Шеремета

Підозрюваний у справі убивства журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко погодився пройти усі слідчі дії.

Про це він повідомив в інтерв’ю TheБабель.

“Так. Попри повну вигадку, хвору фантазію, фальсифікацію підозри, ми даємо свідчення і погодилися на всі слідчі дії, хоча слідство поводиться дещо дивно. Вони не повідомляють моїм адвокатам завчасно про слідчі дії, не надають матеріали, а після цього починають перекручувати так, ніби ми відмовляємося від слідчих дій - це теж брехня”, - сказав Антоненко.

При цьому він заявив, що слідство постійно намагається “підсунути” йому державного адвоката на слідчі дії і розраховує, що він погодиться. “Але це незаконно, бо в мене є захисники, які мають бути присутніми обов’язково. А слідство починає маніпулювати”, - наголосив Антоненко.

Також Антоненко назвав обвинувачення у справі Шеремета сфабрикованими, а себе - політв’язнем у власній країні.

“Це повністю сфабрикована, брехлива, огидна справа. Політичне переслідування під копірку РФ. Можливо, договір у «нормандському форматі», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ,12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

У Кузьменко й Антоненка 12 грудня було проведено обшуки.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Апеляційний суд Києва залишив під вартою і Юлію Кузьменко.