Справа Шеремета: поліція стверджує, що завчасно повідомила адвокатів про слідчий експеримент

У Нацполіції стверджують, що про проведення у ніч проти 3 січня слідчих експериментів у справі вбивства Павла Шеремета було завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Головним слідчим управлінням Національної поліції України в кримінальному провадженні, у тому числі на виконання клопотань захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка, було заплановано проведення у ніч на 3 січня слідчих експериментів із підозрюваними... Про проведення слідчих експериментів також завчасно поінформовано захисників трьох підозрюваних", - наголосили у поліції.

За інформацією правоохоронців, свою участь у проведенні слідчих експериментів підтвердив лише адвокат Юлії Кузьменко. Щодо Антоненка, то з метою забезпечення його права на захист і проведення запланованої невідкладної слідчої дії, до участі у слідчому експерименті залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги, заявили у поліції.

"Відтак у ніч проти 3 січня з підозрюваною Юлією Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем проведено слідчий експеримент: будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило", - підкреслили у правоохоронному відомстві.

Натомість підозрюваний Андрій Антоненко, заявляють у поліції, від проведення слідчого експерименту відмовився, мотивуючи свою відмову відсутністю його захисників. "Однак після залучення для захисту його прав захисника з центру з надання безоплатної правової допомоги на місце проведення слідчих дій таки прибув адвокат підозрюваного, який у категоричній формі відмовився від проведення слідчого експерименту. При цьому він почав перешкоджати проведенню слідчої дії з Юлією Кузьменко: усе це зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту", - стверджують поліцейські.

Третя підозрювана Яна Дугарь від надання свідчень і проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася, поінформували у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 2 січня у центрі Києва відбувся слідчий експеримент у справі про вбивство Павла Шеремета за участю лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у причетності до цього злочину. Водночас підозрюваний Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовився від участі у слідчому експерименті за відсутності своїх адвокатів.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь - у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - тримання під вартою без визначення застави.