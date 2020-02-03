Вбивство Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Печерський районний суд залишив під вартою підозрювану у причетності до вбивства Павла Шеремета Юлію Кузьменко. Це рішення близько сотні активістів, які прийшли підтримати підозрювану, зустріли криками “Ганьба”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сторона захисту клопотала про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній нічний арешт.

Під час засідання суд допитав маму та чоловіка Юлії Кузьменко, які наполягали, що в день вбивства Павла Шеремета 20 липня 2016 року вона була дома з дитиною, що підтверджують дані її телефону. Сторона захисту у своїй промові також наголосила, що єдиним аргументом обвинувачення на сьогодні є експертиза ходи, яку здійснив іноземний експерт. Водночас адвокати звернули увагу, що останній не має відповідної акредитації на території України, тому й не мав права її здійснювати.

Водночас прокурори виступили проти зміни запобіжного заходу, наполягаючи на тому, що Кузьменко начебто впливатиме на свідків та може контактувати з іншими підозрюваними. Врахувавши аргументи сторони обвинувачення, суддя винесла рішення залишити Кузьменко під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка. Також Київський апеляційний суд залишив під вартою і Юлію Кузьменко та призначив слухання на 3 лютого.