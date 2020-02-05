Справа Шеремета: суд продовжив нічний арешт Дугарь

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту військовій медсестрі Яні Дугарь, яка є фігурантом справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу її адвокат Микола Ореховський.

“Суддя Писанець продовжив іще на два місяці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту Яні Дугарь”, - сказав він.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року Печерський райсуд обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 24 січня 2020 року цей же суд замінив цілодобовий домашній арешт на нічний. Термін його дії спливає 8 лютого 2020 року. Захист Дугарь подав клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.