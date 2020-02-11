Зеленський: Якщо у справі Шеремета не вистачить доказів, правоохоронці вибачаться

Президент України Володимир Зеленський радий, що "справа Шеремета" зрушила з мертвої точки, але нагадує про відповідальність правоохоронців за результати розслідування.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не жалкую, що прийшов. Я і тоді сказав, що є багато фактів, деякі з них серйозні, деякі слабші… Тому я називав "ймовірні" виконавці, "ймовірні" вбивці. Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування.

Водночас, за його словами, "якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, хто займався цим, вони вибачаться, як мінімум".

При цьому він додав: "Вони можуть вибачитися, якщо це просто була помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченням не закрити таку справу".

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. На презентації попередніх результатів розслідування вбивства Шеремета був присутній і Президент Володимир Зеленський. Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Печерський райсуд Києва 24 січня обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.

7 лютого адвокати Дугарь передали в Офіс генерального прокурора нові докази невинуватості їхньої підзахисної та подали клопотання про закриття справи.

Підозрюваний Антоненко 7 лютого передав лист із СІЗО, в якому заявив, що слідчий перекручує його свідчення і не надає адвокатам доступу до матеріалів слідства.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.