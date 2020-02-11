Вбивство Шеремета: адвокат стверджує, що в Антоненка є алібі
Про це на брифінгу заявив керівник однієї з юридичних фірм, яка займається захистом Антоненка - “Сенс Консалтинг”, Леонід Маслов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Антоненко дійсно раніше жив в одному кварталі від Павла Шеремета, однак на момент подій вже проживав в іншому місці, на відстані півтора кілометра, по вулиці Старовокзальній, і ночував там, що підтверджують дані трекінгу телефону і Гуглу”, - сказав Маслов.
Він уточнив, що в Антоненка по вулиці Олеся Гончара, 28 б була кімната у комунальній квартирі, і, на його думку, у комунальній квартирі неможливо сховатися. “Із будинку 28 б вхід - в арку будинку № 30, а не № 26, звідки вийшли злочинці”, - зазначив юрист.
Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
Печерський райсуд Києва 24 січня обрав Дугарь запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.
Серед іншого, слідство звертало увагу на адресу Антоненка на вулиці Олеся Гончара: його будинок розташований неподалік від будинку, в якому жив Шеремет.
Підозрюваний Антоненко 7 лютого передав лист із СІЗО, в якому заявив, що слідчий перекручує його свідчення і не надає адвокатам доступу до матеріалів слідства.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.