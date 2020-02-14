Справа Шеремета: суд залишив Кузьменко під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ухвалу Печерського районного суду міста Києва про продовження підозрюваній Кузьменко строку тримання під вартою залишити без змін”, - оголосив головуючий суддя.

Це рішення судді присутні у залі активісти зустріли вигуками “Ганьба”.

Як повідомлялося, 4 лютого Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання Кузьменко під вартою до 3 квітня.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.