Адвокат просить суд відпустити Кузьменко з-під варти - прокурор проти

Адвокат підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікаря і волонтера Юлії Кузьменко, Тарас Безпалий просить апеляційний суд обрати його підзахисній запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наприклад, є такий запобіжний захід, як домашній арешт у певний час доби... Щодо ряду обов'язків - здати закордонні паспорти, носити електронний браслет, не спілкуватися з рядом осіб, не виїжджати за межі Києва і Київської області — ми все це можемо зробити... Прошу суд скасувати ухвалу слідчого судді і обрати інший запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою", - сказав Безпалий.

Він зауважив, що за той період, що його підзахисна перебуває під вартою, вона не провела близько 40 операцій маленьким пацієнтам.

Сама Кузьменко підтримала позицію свого адвоката і наголосила, що не має жодного стосунку до інкримінованого їй злочину.

"Я не вбивала Павла Шеремета і ніякого стосунку до вбивства Павла Шеремета не маю. До 20 липня 2016 року не знала нічого про Павла Шеремета, не знала його особисто. Вперше про нього почула із новин", - заявила вона.

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Кузьменко додала, що станом на 2016 рік знала лише музиканта Андрія Антоненка (Ріффмастера), який теж є підозрюваним у цій справі.

Лікарка підкреслила, що відстоюватиме свою невинуватість у всіх інстанціях.

У свою чергу прокурор Сергій Зузак висловив заперечення щодо задоволення цієї апеляційної скарги.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

4 лютого Печерський районний суд Києва продовжив термін тримання Кузьменко під вартою до 3 квітня.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.