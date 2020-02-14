Під Офісом генпрокурора - акція на підтримку Кузьменко

Під Офісом генерального прокурора в Києві акцію підтримки підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки Юлії Кузьменко проводять активісти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь близько 50 людей.

Активісти вимагають відпустити лікарку Кузьменко, яка наразі знаходиться в СІЗО, кажуть, що очікують відповідного рішення від Київського апеляційного суду, який розгляне справу 14 лютого.

У руках учасники акції тримають плакати з написами «Недостатньо доказів — звільняй! Не звільняєш — звільняйся!», «Свободу Юлії Кузьменко!» та «Зміни запобіжний захід!».

Ситуація на акції спокійна. За правопорядком стежать 15 правоохоронців.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.

3 лютого Печерський районний суд залишив Кузьменко під вартою.

Юлія Кузьменко - відомий дитячий кардіохірург (ендоваскулярний хірург) та військовий волонтер. Працює в дитячій лікарні Охматдит, також працювала в Інституті Амосова.