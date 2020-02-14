Під Офісом генпрокурора - акція на підтримку Кузьменко

Під Офісом генпрокурора - акція на підтримку Кузьменко

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Укрінформ
Під Офісом генерального прокурора в Києві акцію підтримки підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета лікарки Юлії Кузьменко проводять активісти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь близько 50 людей.

Активісти вимагають відпустити лікарку Кузьменко, яка наразі знаходиться в СІЗО, кажуть, що очікують відповідного рішення від Київського апеляційного суду, який розгляне справу 14 лютого.

У руках учасники акції тримають плакати з написами «Недостатньо доказів — звільняй! Не звільняєш — звільняйся!», «Свободу Юлії Кузьменко!» та «Зміни запобіжний захід!».

Ситуація на акції спокійна. За правопорядком стежать 15 правоохоронців.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

13 грудня Печерський райсуд обрав запобіжний захід Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко - у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

23 грудня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду стосовно Антоненка.

3 лютого Печерський районний суд залишив Кузьменко під вартою.

Юлія Кузьменко - відомий дитячий кардіохірург (ендоваскулярний хірург) та військовий волонтер. Працює в дитячій лікарні Охматдит, також працювала в Інституті Амосова.

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