Дугарь призначили психіатричну і почеркознавчу експертизи — адвокат

Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестрі одного з парашутно-десантних батальйонів Яні Дугарь призначили почеркознавчу та психіатричну експертизи.

Про це у Facebook написав адвокат Дугарь Віталій Коломієць.

"У справі Шеремета щодо Яни Дугарь призначили почеркознавчу(!) та психіатричну експертизи", - написав він.

Коломієць додав, що "постанови про призначення ні психіатричної, ні почеркознавчої експертиз нам не надали", тож сторона захисту не може прийняти рішення щодо своєї участі чи неучасті у цих процесуальних діях.

"Оскільки контактів між Дугарь і Антоненком ні в месенджерах, ні в соціальних мережах, ні телефоном чи електронною поштою не виявлено, ми сподіваємося, що слідство не перевіряє версію зв'язку Антоненка та Дугарь через Укрпошту щодо надсилання звітів за результатами "розвідки" місця розташування однієї з 220 камер. І почеркознавча експертиза їм треба для чогось іншого в межах предмета доказування, хоча...все може бути... В будь-якому випадку чекаємо на відповідні рішення, оформлені належним чином. Все-таки, коли платники податків мусять терпіти цей абсурд, то нехай за ці гроші слідчі ГСУ хоча б почнуть оформляти свої рішення згідно з вимогами КПК, а не ось ці старі бланки з посиленням на нові статті", - зазначив Коломієць.

В опублікованому ним скані постанови старшого слідчого ОВС ГСУ НП України, підполковника поліції Василя Бирка від 10 лютого зазначається, що зразки почерку Дугарь необхідні для проведення експертного дослідження.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.