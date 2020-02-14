Апеляційний суд залишив Дугарь під нічним арештом

Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, медсестрі одного з десантних батальйонів Яні Дугарь.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив її адвокат Віталій Коломієць.

“Не змінили нічого. Залишили (Дугарь - ред.) під нічним домашнім арештом”, - сказав Коломієць.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.