Вбивство Шеремета: поліція спростовує заяви захисту Дугарь

Нацполіція спростовує заяви адвокатів Яни Дугарь, які свідчать про її непричетність до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зазначається, що під час судових засідань та в інтерв’ю ЗМІ Яна Дугарь і сторона її захисту свідомо і несвідомо надавали інформацію, яка не відповідає дійсності, а відтак вдавалися до маніпуляцій для створення, зокрема, багаторівневого алібі підозрюваної.

Так, як стверджують поліцейські, перша спроба маніпуляції інформацією відбулася під час обрання запобіжного заходу Яні Дугарь. 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11.07.2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном.

Водночас поліцейські стверджують, що відео з камер спостереження, використане для порівняння із зображенням Дугарь, насправді датоване 7 листопада 2019 року: і в цей час підозрювана перебувала в Україні у місті Покровську. Саме з місцевого супермаркету були вилучені відеозаписи для дослідження.

“Ці дані підтверджуються вивченням функцій і налаштувань камер спостереження та показами свідків. Просто цифри дати зйомки було налаштовано на камері у такому режимі: спочатку місяць – 11-й, тобто листопад, а потім вже - день, тобто сьоме число. Тож інформація про перебування Дугарь за кордоном у момент запису порівняльного відео не відповідає дійсності”, - інформують у НПУ.

Другою спробою маніпуляції у відомстві назвали те, що сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували про неможливість Дугарь здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, оскільки вона не була у відпустці і не могла покинути місце проходження служби.

“Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей”, - вказують у НПУ.

Також слідчі встановили, що впродовж 2019 року підозрювана офіційно тричі перебувала у відпустці: з 01.07 по 13.07, з 31.08 по 29.09 та з 09.12 по 13.12.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.