Під МВС пройшла акція на підтримку Дугарь

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві пройшла акція на підтримку підозрюваної у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета медсестри Яні Дугарь.

На акцію прийшло близько 20 людей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захисники підозрюваної заявили, що слідчі поширюють недостовірну інформацію про причетність Дугарь та багатьох інших до цього злочину.

"Ми вчергове можемо пересвідчитись у нікчемності експертизи, коли слідчі, наприклад, плутають відео, зроблене влітку, із записом, зробленим взимку. Оце рівень дилетантства", - сказав один із адвокатів Микола Ореховський.

Протестувальники та адвокати Дугарь хотіли зустрітися з керівництвом МВС, але до них ніхто не вийшов. На акції були також присутні захисники Андрія Антоненка, іншого підозрюваного у цій справі.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Адвокати Яни Дугарь прийшли під будівлю МВС / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві від вибуху автомобіля.