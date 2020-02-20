Справа Шеремета: Антоненко просить суд випустити його з-під варти

Підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музикант Андрій Антоненко (Ріффмастер) заявив, що підтримує клопотання щодо зміни йому запобіжного заходу на менш суворий.

Про це він заявив у четвер у Печерському райсуді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Підтримую (клопотання щодо зміни запобіжного заходу — ред.). Я готовий і співпрацюю зі слідством, буду з'являтися на всіх допитах, всіх слідчих діях. Не розумію, чому мене тримають під вартою, не маю жодної причетності (до вбивства Шеремета — ред.)", - сказав Антоненко.

Також він зазначив, що ображений історією про "нацистів".

"... Звідки взялася історія про нацизм? У мене дід — польський єврей, і я наголошую, що для мене це — особиста образа", - сказав Антоненко.

Також Антоненко додав, що, зокрема, добровольця Владислава Грищенка він досі не бачив.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на фото документів, що у підозрі Антоненка є така фраза: "Досудовим розслідуванням встановлено, що Антоненко Андрій Сергійович, 02.10.1971 року народження, захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності…".

Як повідомлялося, 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.