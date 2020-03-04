Справа Шеремета: під час обшуку у захисника Антоненка вилучили телефон і набої

Під час обшуку у Харкові у юриста Леоніда Маслова - члена групи захисників ветерана АТО Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вилучили телефон і набої.

Про це повідомляє "Суспільне".

"За словами Маслова, під час обшуку в його квартирі вилучили набої з гумовими кулями та набої від гвинтівки - зброї, на яку, за його словами, у нього є дозвіл", - йдеться у повідомленні.

Маслов підтвердив, що заходив в акаунт Андрія Антоненка, підозрюваного у справі про вбивства Павла Шеремета, однак не видаляв інформацію. На питання навіщо він це зробив, Маслов відповів - для формування лінії захисту.

"Ми співставляли інформацію про переміщення Антоненка, де він перебував з такого по такий момент. Через ці акаунти ми знайшли свідків, які бачили його вранці того дня", - сказав Маслов.

Як повідомляв Укрінформ, за ухвалою Печерського райсуду Києва від 25 лютого, якою задоволене клопотання слідчого щодо обшуку, зранку 4 березня обшук розпочався у Харкові в квартирі юриста Леоніда Маслова.

Маслова підозрюють в тому, що він за невідомої слідству причини здійснив вхід на сторінку в соціальній мережі "Вконтакте", яка належить Антоненку А.С., та міг знищити чи пошкодити інформацію, яка може представляти інтерес для кримінального провадження".

В ухвалі суду також йдеться про те, що Маслов може мати доступ до соціальних сторінок Антоненка та до інших доказів, знищувати їх та переховувати від слідства.

12 грудня 2019 року у справі щодо вбивства Павла Шеремета поліція затримала добровольця Андрія Антоненка і волонтерку Юлію Кузьменко. 5 лютого 2020 року Печерський суд Києва залишив під вартою на два місяці Андрія Антоненка, підозрюваного в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

20 лютого 2020 року апеляцію на запобіжний захід Антоненка не розглянули. Пізніше Київський апеляційний суд переніс на 12 березня розгляд апеляції на продовження Антоненку терміну тримання під вартою.

Фото: Igor Sydorenko/Facebook