Справа Шеремета: у захисника Антоненка провели обшук

У керівника однієї з юридичних фірм, яка займається захистом підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка - “Сенс Консалтинг”, Леоніда Маслова проходить обшук.

Про це у Facebook написав юрист Масі Найєм.

"У Леоніда Маслова зараз проходить обшук. Підстава: ухвала суду (Печерського) на відповідне клопотання слідчого у зв‘язку із тим, що нібито він заходив в акаунт Андрія Антоненка і міг видалити інформацію", - написав Найєм.

За його словами, "проблема в тому, що це дійсно неправда, і це легко перевірити".

Найєм також виклав скрін частини ухвали суду, де зазначається, що "13.02.2020 до Головного слідчого управління Національної поліції України від оперативних працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов ініціативний лист № 14\03\5-1062, відповідно до якого встановлено, що саме Маслов Леонід Клавдійович, 03.03.1967 р.н., 04.01.2020 з невідомої слідству причини здійснив вхід на сторінку в соціальній мережі "Вконтакте", яка належить Антоненку А.С. та міг знищити або пошкодити інформацію, яка може мати інтерес щодо вищевказаного кримінального провадження".

В ухвалі суду зазначається, що про цю подію Маслов виклав повідомлення у Facebook, "отже, Маслов Л.К. може мати доступ до соціальних сторінок Антоненка А.С. та до інших речових доказів, знищувати їх або переховувати від слідства".

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.