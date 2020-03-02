Справа Шеремета: суд переніс розгляд апеляції на арешт Антоненка

Київський апеляційний суд переніс на 12 березня розгляд апеляції на продовження терміну тримання під вартою підозрюваному у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерану АТО, музиканту Андрію Антоненку.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив його адвокат Дмитро Круговий.

“Перенесено на 12 березня на 13:20 у зв’язку з тим, що суддя-доповідач Глиняний захворів, на лікарняному перебуває”, - сказав Круговий.

Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.