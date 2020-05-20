Президент: Якщо підозрювані у вбивстві Шеремета не винуваті - відповідатимуть ті, хто їх звинуватив

Очільник МВС Арсен Аваков є відповідальним за справу щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Якщо ті, кого наразі підозрюють у вбивстві журналіста, не винуваті - нестимуть відповідальність ті, хто звинуватив цих людей.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується справи Шеремета. Однозначна вона чи ні – я теж не знаю. Але суд повинен розібратися. Зараз цю справу веде і відповідає (за неї – ред.) міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він це знає. Це дійсно його справа, і він відповідальний за результат цієї справи», - сказав Зеленський.

За його словами, якщо слідство і потім суд не зможуть довести провину людей, які наразі є підозрюваними у цій справі, «то будуть нести відповідальність ті люди, які довели цю справу до суду і звинуватили невинних людей».

Він також наголосив, що Аваков не є його кумом і близьким товаришем: «Навпаки, у нього є близькі товариші, з якими я точно не товаришую».

«Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? На жаль, так. Але його відповідальність, ще раз, його сьогоднішня відповідальність – справа Шеремета. Він почав цю справу - він повинен довести її до кінця, до результату, щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані», - підкреслив Зеленський.

Президент уточнив, говорячи про резонансні кримінальні провадження в Україні, що на «всі резонансні справи, куди будуть запрошувати Президента і де чекатимуть моєї підтримки, я буду приходити».

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Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.