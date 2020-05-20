Зеленський заявив, що не має зауважень до роботи Шмигаля

Зеленський заявив, що не має зауважень до роботи Шмигаля

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має зауважень до роботи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та висловив упевненість, що Україна впоралася з серйозною кризою, пов'язаною з COVID-19.

Про це Президент сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Моє ставлення до кадрової політики. По-перше, це уряд і вони повинні формувати тих міністрів, на яких може опиратися сьогоднішній Прем’єр-міністр. Поки що у мене, у мене особисто, і пройшло тільки два місяці, у мене зауважень до Шмигаля немає. Ми боремося разом з COVID-19, і я бачу, що ми чесно, як мінімум у цьому напряму, ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Я в цьому впевнений. Візьміть статистику», - сказав Зеленський.

Він додав: «Давайте навіть не порівнювати з іншими країнами Європи чи іншими країнами у світі, де є така територія і така кількість населення, ми одні з найкращих згідно з статистикою, тому що вчасно все зробили, і зробили правильно, не чекали всіх контрактів від МОЗ, наповнювали, як могли всі мережі і всі лікарні».

Зеленський також навів кілька прикладів зі статистики щодо смертності населення у березні та квітні цього року, у порівнянні з минулим.

«Статистика одна є дуже цікава. Зверніть увагу, щоб робити висновки, як уряд і Президент, як ми впоралися, я впевнений, з серйозною кризою через COVID-19. А статистика така. Візьміть, будь ласка, березень і квітень 2019 року і порівняйте з березнем і квітнем 2020 року… Кількість летальних випадків у цілому в країні… І що ви побачите? На 1000 людей менше у 2020 році - що в березні, що в квітні - з летальними випадками, менше, ніж у 2019 році водночас, у ці ж місяці попри COVID-2019. Отакий у нас не дуже поганий, мені здається, уряд. І це найголовніше», - зауважив Президент України.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.

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Станом на ранок середи, 20 травня, коронавірусом у світі інфіковано 4 988 831 особа, з них 1 959 137 людей одужали і 324 958 загинули.

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