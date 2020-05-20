Зеленський заявив, що не має зауважень до роботи Шмигаля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має зауважень до роботи Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та висловив упевненість, що Україна впоралася з серйозною кризою, пов'язаною з COVID-19.

Про це Президент сказав на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Моє ставлення до кадрової політики. По-перше, це уряд і вони повинні формувати тих міністрів, на яких може опиратися сьогоднішній Прем’єр-міністр. Поки що у мене, у мене особисто, і пройшло тільки два місяці, у мене зауважень до Шмигаля немає. Ми боремося разом з COVID-19, і я бачу, що ми чесно, як мінімум у цьому напряму, ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом. Я в цьому впевнений. Візьміть статистику», - сказав Зеленський.

Він додав: «Давайте навіть не порівнювати з іншими країнами Європи чи іншими країнами у світі, де є така територія і така кількість населення, ми одні з найкращих згідно з статистикою, тому що вчасно все зробили, і зробили правильно, не чекали всіх контрактів від МОЗ, наповнювали, як могли всі мережі і всі лікарні».

Зеленський також навів кілька прикладів зі статистики щодо смертності населення у березні та квітні цього року, у порівнянні з минулим.

«Статистика одна є дуже цікава. Зверніть увагу, щоб робити висновки, як уряд і Президент, як ми впоралися, я впевнений, з серйозною кризою через COVID-19. А статистика така. Візьміть, будь ласка, березень і квітень 2019 року і порівняйте з березнем і квітнем 2020 року… Кількість летальних випадків у цілому в країні… І що ви побачите? На 1000 людей менше у 2020 році - що в березні, що в квітні - з летальними випадками, менше, ніж у 2019 році водночас, у ці ж місяці попри COVID-2019. Отакий у нас не дуже поганий, мені здається, уряд. І це найголовніше», - зауважив Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.

Станом на ранок середи, 20 травня, коронавірусом у світі інфіковано 4 988 831 особа, з них 1 959 137 людей одужали і 324 958 загинули.