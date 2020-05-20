На окупованому Донбасі не володіють реальною інформацією щодо COVID-19 - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що населення Донбасу не володіє реальною інформацією щодо ситуації з COVID-19.

Про це глава держави сказав на пресконференції з нагоди річниці президентства.

"У мене ж є реальна інформація. У нас же є реальна кількість людей, яких вони там ховають – без закону. На яких немає ніяких засобів захисту. Ми пропонували гуманітарну допомогу людям – звичайним людям. Вони не беруть, прикриваючись тим, що у них все є", - зазначив президент.

Насправді, за його словами, у них (населення Донбасу - ред.) нічого немає: "Немає інфекційних лікарень, немає достатньої кількості ліжок, немає засобів захисту". Зеленський повідомив, що він пропонував напряму допомогу, але там відмовились, аргументуючи це тим, що у них все є.

Президент повідомив, що зміг домовитися напряму з Червоним Хрестом, і лише тоді вони запустили гуманітарну допомогу.

Як зазначалося в розслідуванні Defense Express, російські окупанти на Донбасі приховують і замовчують ситуацію щодо погіршення ситуації з епідемією коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків. Загалом одужало 5955 осіб, 564 летальних випадків .

У світі захворіло 4 988 831 особа, зокрема 1 959 137 одужали і 324 958 померли.