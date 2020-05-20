"Євросолідарність" наполягає на створенні ТСК у справі Шеремета

Укрінформ
Фракція партії "Євросолідарність" закликала керівництво ВР на наступному тижні включити до порядку денного постанову про створення тимчасових слідчих комісій у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, а також з питань переслідування ветеранів і волонтерів.

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час пленарного засідання парламенту в середу, повідомляє пресслужба політсили.

"Ми ще і ще звертаємося до керівництва Верховної Ради з проханням наступного пленарного тижня обов’язково поставити до порядку денного створення ТСК з питань переслідування ветеранів і волонтерів",- сказала Геращенко.

Вона також зауважила, що наразі йдеться про створення "якихось ТСК, аби підіграти недружній країні агресору", і "ТСК, яка точно може зруйнувати двопартійну підтримку України з боку нашого стратегічного партнера США - країни, яка протягом цих років не тільки надавала Україні технічну, фінансову допомогу, допомогу в проведенні реформ, а також нелетальну зброю".

"В цей же час, не ставлять в порядок денний ТСК, які давно вже пройшли комітет, зокрема ТСК у справі Шеремета", - заявила Геращенко.

Вона нагадала, що у цій справі затримані ветерани і волонтери.

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Як повідомлялося, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Зокрема, слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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