Усі регіони України мають вільні місця у лікарнях для хворих на COVID-19 - Степанов

На сьогоднішній день в Україні у 242 лікарнях є 43 тисячі вільних місць для хворих із коронавірусом.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Сьогодні на ранок у цих 242 лікарнях, які визначені як лікарні першої хвилі, було майже 43 тисячі вільних місць. При цьому кількість апаратів штучої вентиляції легень, яка вільна, яка готова до роботи це - 1877 з 2071 апарата ШВЛ. Ці цифри говорять, що заповненість наших медичних закладів на рівні 15-20 % в залежності від регіону", - сказав Степанов.

Він наголосив, що є визначені лікарні першої хвилі та лікарні другої хвилі. За його словами, є визначені алгоритми, за яких обставин починають переходити на інший рівень.

Міністр додав, що на сьогоднішній день у жодному регіоні України немає підстав стверджувати, що не вистачає ліжок або лікарні не приймають хворих на коронавірусну хворобу, або комусь не надається медична допомога. Він запевнив, що ситуація повністю контрольована .

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 квітня підтверджено 7 647 випадків COVID-19.