Кулеба переконаний, що безвіз з ЄС залишиться попри коронавірус

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що безвізовий режим України з Європейським Союзом збережеться попри закриття кордонів у Європі через пандемію коронавірусу.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю «Європейській правді» у відповідь на запитання, що буде з нашим безвізом.

«Буде безвіз. Якщо Шенген буде формально або по суті втрачений, я думаю, що це буде непоправний удар по ЄС. Але ми будемо активно працювати з нашими партнерами, щоб за будь-якого розвитку подій отримані українськими громадянами свободи у відносинах з ЄС, а насамперед – свобода вільного пересування, зберігалися», - сказав Кулеба.

Він визнав, що пандемія коронавірусу дещо загальмувала відносини України з ЄС, проте ми не знімаємо стосунки з ЄС з пріоритетів.

«І мій улюблений промисловий безвіз нікуди не зникає. Взагалі, моя позиція дуже проста: "Війна війною, а обід за розкладом". Тобто криза кризою, але стратегічні напрями мають розвиватися», - зазначив міністр.

Кулеба також заперечив можливість скасування цьогорічного саміту Україна-ЄС. «Саміт за визначенням не може бути скасований. В найгіршому разі дата може бути перенесена, але він відбудеться за будь-яких обставин», - підкреслив глава МЗС.

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Як відомо, угоду про безвізовий режим між Україною і Європейським союзом було підписано у Страсбурзі 17 травня 2017 року.