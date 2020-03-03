Коронавірус таки прийшов в Україну: його не злякалися, не розгубилися

Служби в Чернівцях спрацювали чітко, інформаційний контакт з населенням налагоджено, а швидка – приїжджатиме на відповідні виклики

Те, що вірус рано чи пізно "проникне" на територію України вже давно обговорювалося. А тим паче після заяви голови ВООЗ Тедроса Гебреєсуса: “Жодній країні не слід сподіватися, що у неї не буде випадків захворювання. Це було б фатальною помилкою, в прямому сенсі слова”. Україна до цього готувалася – проводилися тренінги, роз’яснення, у кожній області було визначено заклади, куди хворих доставлятимуть карети швидкої допомоги. Ще у четвер, 27 лютого, розпочалася інформаційна кампанія, хоч на початку і були певні промахи. Можливо, ці промахи, як у випадку з розміщенням українських громадян на обсервації в Нових Санжарах, дозволили переосмисли та напрацювати правильний алгоритм дій і взаємодію з населенням. Госпіталізація першого хворого пройшла чітко і без істерик. Тому є надія, що цей серйозний виклик Україна зможе прийняти достойно.

Дисципліна і вчасна реакція – запорука успішного лікування

На першого хворого на території України, у міністерстві охорони здоров’я зреагували миттєво. Заступник охорони здоров’я і з недавнього часу головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко буквально за годину після повідомлення дав брифінг про деталі, під час якого виглядав і спокійно, і зібрано. Він нагадав, що напередодні в Україні було чотири випадки з підозрою на коронавірус, і нині підозра підтвердилася в однієї людини – чоловіка з Чернівців, який нещодавно повернувся разом із дружиною з Італії через Румунію на власному автомобілі.

За словами головного санітарного лікаря, під час перетину кордону (КПП «Порубне») чоловіку виміряли температуру і надали пам’ятку про самоізоляцію, а сам чоловік заповнив спеціальний опитувальник. Сім’я вирішила на всяк випадок самоізолюватися і коли за два дні по тому у хворого проявилися симптоми – температура і "першіння" в горлі, вони вже знали, що робити. Згідно з інструкцією у пам’ятці чоловік звернувся до сімейного лікаря, виконував його вказівки, а ввечері 29 лютого після погіршення симптомів сімейний лікар доправив до хворого спеціалізовану інфекційну швидку. У неділю провели швидкі тести на виявлення грипу А і В, повторили "грипозні" тести методом полімеразної ланцюгової реакції. А також у інфікованого взяли проби на Covid-19, що були доставлені до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я (ЦГЗ). Там і підтвердилося інфікування коронавірусом.

Віктор Ляшко

Трохи пізніше у кулуарах парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів журналістам, що чоловік у задовільному стані. “Ускладнень тих, які можуть виникати, а це вірусна пневмонія, у нього, на щастя, поки немає”, – зазначив Радуцький. Наразі хворий перебуває у Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

Оскільки хворий подорожував власним автомобілем і одразу самоізолювався, то мав невелику кількість контактів з іншими людьми в Україні. Усі, хто з ним контактував, сьогодні перебувають під наглядом медиків. Дружина хворого не має жодних симптомів гострих респіраторних захворювань, однак із профілактичною метою з дотриманням усіх рекомендацій ВООЗ вона самоізольована вдома. Також під наглядом перебувають і прикордонники, що працювали на зміні, яка контактувала з громадянином. Зараз українська влада зв'язується з Бухарестом, щоб в Румунії почали перевірку всіх пасажирів рейсу, на борту якого був хворий українець, пише Апостроф.

У Чернівцях тим часом посилили профілактичні заходи. Салони комунального транспорту посилено дезінфікують, кондукторам та водіям передала захисні маски. При цьому зміни в роботі міського транспорту не передбачаються, розповів керівник Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк у коментарі місцевому інформаційному сайту «Чернівецький промінь».

Чи буде запроваджуватися карантин у навчальних закладах – у місті ще вирішують. Наразі навчання продовжується, а дітям, які мають симптоми грипу, рекомендують залишатися вдома. У місцевому Центральному палаці культури у зв’язку з виявленням коронавірусу уже відмінили всі масові заходи. Кожну годину дверні ручки громадський місць оброблятимуть антисептичними засобами.

У Чернівецькій області відкрито цілодобову «гарячу лінію» для інформування населення щодо отримання медичної допомоги у разі появи симптомів, схожих на Covid-19. На неї радять телефонувати всім, хто перебував у країнах із зареєстрованими випадками Covid-19 у разі погіршення самопочуття, навіть якщо під час перетину кордону вони не мали проблем зі здоров’ям, повідомили в Чернівецькій ОДА. Телефон цілодобової гарячої лінії: 066 084 93 13. Також гарячі лінії запустили у Івано-Франківську, Львові, Тернополі.

Зберігаємо спокій, глибоко дихаємо і користуємося лише перевіреною інформацією

Тим часом, українців закликають зберігати спокій і не піддаватися паніці. Кабінет міністрів запустив спеціальну сторінку, де зібрана уся актуальна інформацію про коронавірус під назвою “Що треба знати про новий коронавірус?” Там можна дізнатися про нові випадки інфікування, інкубаційний період, небезпечність захворювання, готовність медзакладів тощо.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що ситуація під контролем і ризик поширення хвороби мінімальний: “Процес ізоляції та лікування чоловіка, у якого виявили коронавірус у Чернівцях, відбувся згідно зі всіма нашими затвердженими алгоритмами. Зараз можемо говорити про те, що ризик поширення хвороби від цієї особи по території України є мінімальним. Як ви знаєте, Всесвітня організація охорони здоров'я передала нам 30 тест-систем, кожна з яких може робити 100 досліджень. На рівні Міністерства охорони здоров'я ми щодня спілкуємося з експертами ВООЗ. Маємо домовленість: у разі потреби Україна отримає ще більше тест-систем”.

Колишня очільниця МОЗу Уляна Супрун у притаманній їй роз’яснювальній манері також закликала не панікувати, дотримуватися ретельної особистої гігієни та дбати про гігієну інформаційну.

“Наші поради залишаються незмінними – зберігайте спокій, допомагайте одне одному та поширюйте здоровий глузд.

Читайте та поширюйте інформацію ЛИШЕ з перевірених джерел:

Пам’ятайте про свій захист і людей навколо:

Часто і ретельно мийте руки водою і милом. Щонайменше 20-30 секунд.

Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртовмісний антисептик для рук – розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої ж нагоди помийте руки милом і водою.

Не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота.

Уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, аби запобігти зараженню інших:

Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Прикривайте рот і ніс серветкою під час кашлю і чхання, а опісля ретельно мийте руки.

Регулярно провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні.

Будьте на зв’язку зі своїм сімейним лікарем”.

Нині ж, за словами заступника міністра охорони здоров'я Дмитра Луфера, напрацьовується можливість внести зміни до порядку виклику швидкої та лікаря на період, коли очікуються можливі випадки виявлення коронавірусу. “Це дозволить врегулювати необхідність виклику додому лікаря або швидкої у випадку високої температури, щоб людина не розповсюджувала інфекцію. При цьому у кожній області є окремі бокси в інфекційних лікарнях, куди швидка має привозити пацієнти з підозрою на коронавірус”, – сказав заступник міністра під час брифінгу в Києві.

Подробиць про те, яким саме буде остаточний алгоритм взаємодії з хворими з підозрою на коронавірус поки немає, але можна припустити, що медики діятимуть за сценарієм, випробуваним на першому випадку. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря чи до чергового лікаря в найближчому медзакладі (якщо не має декларації) за телефоном, і вже спеціаліст приймає рішення про направлення до нього швидкої чи особисте відвідування пацієнта. Якщо людина взагалі не знає, куди звертатися, для таких випадків діє урядова гаряча лінія МОЗ за номером 15-45, а також 0-800-505-201.

У цілому можна сказати, що перша реакція міністерств та усіх причетних служб була швидкою і правильною. Чернівецька міська влада також зреагувала оперативно і чітко, тож є надія, що коронавірус в Україні буде локалізовано в невеликих масштабах, на відміну від Італії, де з невідомих причин виник раптовий масовий спалах захворюваності. Все ж таки в України було більше часу на підготовку до можливого спалаху. Наразі не можна стверджувати, що в інших регіонах не виявиться нових випадків інфікування Covid-19, але ситуація в Чернівцях, судячи з усього, наразі залишається під контролем і якщо захворюваність не вийде за межі регіону, це означатиме, що Україна впоралася з цим викликом.

Юлія Горбань, Оксана Поліщук, Київ