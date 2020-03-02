Як зростатимуть пенсії в Україні

У Міністерстві соціальної політики представили стратегію зростання пенсій, яка передбачає поетапне зростання виплат для українських пенсіонерів.

Стратегію презентувала міністр соціальної політики України Юлія Соколовська в Facebook.

"Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням Президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!", - заявила очільниця відомства.

За словами Соколовської, підвищення здійснюватиметься у декілька етапів. "Спочатку найстарші люди віком від 80 років. З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс, далі - від 78, ще через рік - від 75 років і тд", - наголосила міністр.

Як підкреслила Соколовська, в уряду є чітка стратегія розвитку пенсійної системи, в результаті якої пенсія щороку зростатиме для всіх.

За її словами, зростання пенсій відбуватиметься в тому числі за рахунок індексації: "Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. В середньому, та за рахунок індексації розмір пенсії зросте на 216 грн/міс. в 2020 році".

"Крім того, якщо парламент підтримає законопроєкт Мінсоцполітики №2494, то уже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд! Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн!", - додала Соколовська.