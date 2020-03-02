Гончарук: Рішення щодо індексації пенсій — у стані розробки

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що рішення щодо індексації пенсій знаходиться в процесі розробки.

Про це він сказав під час брифінгу 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з законом, протягом року ми приймаємо рішення, і немає чіткого періоду, коли воно повинно бути прийнято, з якогось моменту, з якої дати повинна відбуватися індексація (пенсій — ред.). Це рішення зараз ще знаходиться в стані розробки", - сказав глава уряду.

Як повідомлялося, 1 березня 2019 року для понад 10 млн пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становило 255 гривень.