Гончарук запевняє, що ніхто не повинен закривати лікарні

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що до старту другого етапу медичної реформи 1 квітня заплановану раніше мережу опорних лікарень мають скоригувати, лікарні ніхто не повинен закривати.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є ще місяць, є ще багато організаційної роботи, яка може бути зроблена, абсолютно точно потрібно переглянути, і фактично ми вже ухвалили це рішення, мережу так званих опорних лікарень, тому що вона планувалася досить давно без реальних розрахунків. Станом на п’ятницю Національна служба здоров’я отримала від лікарських установ по всій Україні заявки і станом на сьогодні у НСЗ є всі необхідні цифри для того, щоб розрахувати точну модель”, - зазначив Гончарук.

За його словами, у найближчі тижні проводитимуться наради з головами ОДА, департаментами охорони здоров’я, місцевими депутатами, щоб максимально правильно спланувати мережу опорних лікарень.

“І оці побоювання щодо закриття окремих лікарень не підтвердилися. Звичайно, ніхто нічого закривати не повинен”, - підкреслив глава уряду.

Він також додав, що адміністративно до запуску наступного етапу медреформи уряд вже готовий, але ще є багато організаційної роботи.

Водночас він зауважив, що внаслідок реформи лікарі отримають підвищення зарплат, а пацієнти матимуть доступ до безкоштовних медичних послуг.

“Для окремих лікарів зарплата буде підвищена до 30%, за окремими розрахунками в окремих лікарнях може бути навіть більше. І що найголовніше, для українців уперше, мабуть, з’явиться справжня безкоштовна медицина, тобто по окремих послугах, які включені до гарантованого пакету, послуги в лікарнях мають надаватися без жодних додаткових оплат”, - нагадав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявляв, що медична реформа, яка зараз втілюється в Україні, не передбачає закриття лікарень, а йдеться лише про оптимізацію надання медичних послуг.

Міністерство охорони здоров’я України та Національна служба здоров’я України спільно з регіонами працюють над запуском другого етапу медичної реформи з 1 квітня 2020 року.

У ході медреформи з 1 квітня механізм фінансування закладів змінюється. Кожен заклад охорони здоров’я за наявності належних умов, обладнання та лікарів може надавати медичні послуги в рамках програми медичних гарантій. Оплата НСЗУ безпосередньо лікарням дозволить пацієнтам отримувати безоплатно медпослуги за чотирма пріоритетними напрямками: лікування інсультів, інфарктів, пологи та неонатальна допомога. Також будуть фінансуватися шість видів діагностики, амбулаторна, стаціонарна, хірургічна, паліативна допомога, мобільні стаціонарні бригади та 4 види реабілітаційних послуг.