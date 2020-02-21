Програма медичних гарантій: у МОЗ пояснили, як отримати послуги

Для отримання медичних послуг на вторинній ланці в межах Програми медичних гарантій потрібно укласти декларацію з лікарем первинної ланки і, в разі необхідності, отримати у нього або вузького фахівця електронне направлення на консультацію, обстеження, операцію тощо.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла директор Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Тетяна Бойко.

"Не тільки для лікарів, головних лікарів, місцевої влади зміна системи фінансування вводить нові правила. Нові правила стосуються також пацієнтів. Для того, щоб скористатися можливостями, які надає Програма медичних гарантій, пацієнти мають укласти декларацію зі своїм сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. Для наступного рівня реформи буде дуже важливе електронне направлення, його може надати або сімейний лікар або лікуючий лікар, без електронного направлення можна буде звертатися тільки до стоматолога, гінеколога та психіатра” - сказала Бойко.

Вона наголосила на важливості електронного направлення, оскільки саме за ним в електронній системі охорони здоров’я буде видно, до якого саме спеціаліста, в яку лікарню, за якою медичною послугою звернувся пацієнт. І саме в цей заклад будуть спрямовані кошти від Національної служби здоров’я за надані медичні послуги.

Бойко наголосила, що пацієнт має право вільного вибору лікаря та лікарні, де він хоче проходити обстеження чи зробити необхідну операцію. “Кожен пацієнт вільно обирає лікаря первинки, і далі, коли має електронне направлення, вільно обирає, в якій лікарні це направлення акцептувати. Тобто, це вже не залежить ані від місця проживання, ані від району, ані від прописки. Це вже не має значення. У тій лікарні, яку ви обираєте, в тому місті, де ви хочете, ви це електронне направлення можете акцептувати. Головне, щоб лікарня мала контракт з Національною службою охорони здоров’я””, - сказала Бойко.

Читайте також: Понад 1000 лікарень подали до НСЗУ понад 5 тисяч пропозицій на укладення договорів

Зараз, за її словами, понад 1300 лікарень подали НСЗУ пропозиції щодо надання медичних послуг на більше ніж 7 тисяч пакетів. “Усі лікарні, а їх зараз понад 1,5 тис. по всій Україні, заходять до нас на контрактування, вже 1373 заклади подалися на 7060 пакетів”, - сказала Бойко.

За її словами, в залежності від того, яким вимогам відповідає лікарня, вона може законтрактувати кілька пакетів медичних послуг — 5, 10 або 26.

Загалом на Програму медичних гарантій у 2020 році виділено 72 млрд грн.