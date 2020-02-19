Понад 1000 лікарень подали до НСЗУ понад 5 тисяч пропозицій на укладення договорів

До Національної служби здоров'я України 1077 спеціалізованих закладів подали понад 5000 пропозицій на укладення договорів за пакетами медичних послуг.

Про це повідомляється в пресрелізі НСЗУ, який є в розпорядженні Укрінформу.

"З моменту оголошення Національною службою здоров’я про прийом пропозицій на укладення договору пройшло дев’ять днів. За цей час до НСЗУ вже 1077 спеціалізованих закладів подали понад 5000 пропозицій. Заклади охорони здоров’я подають пропозиції за всіма 26 пакетами медичних послуг. Це означатиме, що українці отримають всі види медичної допомоги, передбачені Програмою медичних гарантій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що деякі спеціалізовані заклади подають пропозиції на максимальну кількість пакетів медичних послуг, інші обирають кілька напрямків для надання медичної допомоги населенню.

Так, наприклад, на 21 пакет медичних послуг пропозиції подав заклад КНП “Новояворівська районна лікарня імені Юрія Липи”. На 19 пакетів медичних послуг пропозиції подав заклад КНП “Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня”, на 18 пакетів - КНП “Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського” Житомирської облради. На один пакет медичних послуг пропозиції подала 251 лікарня, на два пакети - 151 лікарня, на три - 104.

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Загалом, за даними НСЗУ, вже 69% комунальних закладів, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, подали пропозиції до НСЗУ.

Станом на 18 лютого найбільшу кількість пропозицій подали заклади Дніпропетровської (395), Харківської (338) та Львівської (326) областей. Вже 85 спеціалізованих закладів, які подали понад 100 пропозицій, очікують на проєкт договору з НСЗУ.